https://1prime.ru/20260329/moshenniki-868727635.html
Россиянам рассказали, как ИИ борется с телефонными мошенниками
2026-03-29T08:41+0300
мошенничество
технологии
общество
яндекс
мошенники
борьба с мошенниками
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Противостоять мошенническим схемам помогают технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые способны проанализировать номер и пометить опасный вызов еще до того, как пользователь ответит на звонок, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Телефонные мошенники используют все более изощренные схемы, но противостоять им эффективно помогают технологии на основе искусственного интеллекта. Автоматизированные системы способны проанализировать номер, чтобы пометить опасный вызов еще до того, как пользователь поднимет трубку", - сообщил он. Эксперт отметил, что мошенники делают ставку на масштаб звонков и распространения смс: с помощью сим-боксов - незаконных устройств для массового обзвона - они могут атаковать сотни абонентов за несколько минут. Так, ручной анализ занимает много времени, а автоматизированные системы на основе машинного обучения принимают решение о блокировке или маркировке вызова менее чем за минуту, что сводит к минимуму риски для пользователей. "Нейросети учитывают более 300 поведенческих факторов: частоту и длительность звонков, массовые одновременные вызовы с одного номера и даже то, кто первым завершил разговор. Если система фиксирует аномалию, такой звонок автоматически маркируется на экране смартфона как подозрительный", - пояснил он. При этом данные пользователей остаются в безопасности, алгоритмы работают исключительно с обезличенной информацией. Также эксперт отметил, что даже при эффективной работе технических средств защиты нужно не забывать о правилах безопасности: ни один сотрудник банка, полиции или оператора связи не требует перевести деньги на "безопасный счет", назвать код из смс или установить приложение по ссылке. "Несмотря на то, что ИИ-технологии берут на себя основную рутинную работу по фильтрации массовых угроз, финальное решение всегда остается за человеком, и только объединяя современные разработки с личной бдительностью, можно выстроить по-настоящему надежную защиту", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260326/moshenniki-868633859.html
https://1prime.ru/20260323/mvd-868549131.html
https://1prime.ru/20260313/moshenniki-868172703.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лунев: ИИ способен пометить вызовы потенциальных мошенников как опасные ещё до звонка
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют аккаунты в мессенджерах
МВД рассказало, как мошенники используют умные колонки для слежки
Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает