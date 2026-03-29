Глава Минздрава России провел встречу с вице-премьером Кубы - 29.03.2026, ПРАЙМ
Глава Минздрава России провел встречу с вице-премьером Кубы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел встречу с вице-премьером Кубы Оскаром Перес-Оливой Фрагой, в ходе нее был подписан Меморандум о... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T23:39+0300
общество
мировая экономика
рф
куба
санкт-петербург
михаил мурашко
минздрав
рф
куба
санкт-петербург
ПРАЙМ
Общество , Мировая экономика, РФ, КУБА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мурашко, Минздрав
Глава Минздрава России провел встречу с вице-премьером Кубы

Мурашко провел встречу с вице-премьером Кубы Оскаром Перес-Оливой Фрагой

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел встречу с вице-премьером Кубы Оскаром Перес-Оливой Фрагой, в ходе нее был подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Санкт-Петербурге министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с вице-премьером - министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Перес-Оливой Фрагой и министром здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталем Мирандой. В ходе переговоров министры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения", - заявили в ведомстве.
По словам главы Минздрава РФ, сегодня наиболее активное сотрудничество с кубинскими коллегами реализуется в образовании и по вопросам материнства и детства.
"Есть блок вопросов, который касается взаимодействия в области фармацевтики. У кубинских коллег есть направления, которые являются инновационными, в том числе по разработке в ряду интересных препаратов, в которых мы, в том числе, заинтересованы. И у кубинских коллег есть большой интерес к нашим разработкам", - сказал министр журналистам.
В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Научным центром экспертизы средств медицинского применения Минздрава России и Центром по государственному контролю над медикаментами, медицинским оборудованием и приборами Республики Куба (СЕКМЕД).
"По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества по всем направлениям в сфере здравоохранения и наметили конкретные шаги для его реализации", - подчеркнули в Минздраве РФ.
Петербург и Куба обсуждают сотрудничество в сфере здравоохранения
ОбществоМировая экономикаРФКУБАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил МурашкоМинздрав
 
 
