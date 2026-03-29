Россия в январе вдвое сократила поставки необработанного никеля в ЕС

2026-03-29T13:18+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Поставки российского никеля в Евросоюз в январе сократились почти в два раза в годовом выражении, до минимальных для этого месяца объемов с 2017 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в январе 2026 года ЕС импортировал из РФ 1,3 тысячи тонн необработанного никеля (на 17,1 миллиона евро). За месяц физические объемы поставок снизились на 20%, а за год - в 1,8 раза. В результате они достигли минимума с июля прошлого года, а для января это стало минимумом с 2017 года. В общем импорте необработанного никеля Евросоюзом (12,3 тысячи тонн) Россия заняла четвертое место, в пятерку также вошли Норвегия - 3,8 тысячи тонн, Канада - 2,3 тысячи, Великобритания - 1,5 тысячи и США - 777 тонн. Кроме того европейцы в январе купили у россиян 7,1 тысячи тонн никелевого штейна (на 46,5 миллиона евро) - на 34% больше, чем годом ранее. Также в сравнительно небольших объемах импортировались никелевые отходы и лом, а также порошки и чешуйки. Суммарный объем никеля и изделий из него, который союз импортировал из России за месяц, составил 8,5 тысячи тонн (+10% год к году) на 64,6 тысячи долларов. При этом РФ стала первой среди основных поставщиков в ЕС в январе. В топ-5 также расположились Норвегия (3,9 тысячи тонн), Великобритания (2,5 тысячи), Канада (2,3 тысячи) и США (2,2 тысячи).

мировая экономика, рф, норвегия, канада, ес, евростат, торговля, никель