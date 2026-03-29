Амурская область прорабатывает запуск новых авиамаршрутов в Китай

Власти Амурской области прорабатывают запуск новых авиамаршрутов из Благовещенска в китайские города Санья и Шанхай, сообщил губернатор региона Василий Орлов в... | 29.03.2026, ПРАЙМ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Власти Амурской области прорабатывают запуск новых авиамаршрутов из Благовещенска в китайские города Санья и Шанхай, сообщил губернатор региона Василий Орлов в интервью РИА Новости. "Мы также прорабатываем новые направления. Совместно с китайской авиакомпанией China Southern Airlines рассматривается возможность запуска прямых рейсов по маршрутам Благовещенск – Санья и Благовещенск – Шанхай", - рассказал Орлов. В перспективе – открытие авиасообщения между Благовещенском и Далянем. Вопрос уже обсуждали во время визита делегации Амурской области в провинцию Ляонин. Сейчас из Благовещенска действует два регулярных рейса в Китай – в Харбин и Пекин. Кроме того, продолжаются международные туристические перевозки во Вьетнам (города Нячанг, Ханой, Фукуок и Дананг), а также в Таиланд (Пхукет), отметил губернатор. Орлов добавил, что в Благовещенске продолжается модернизация главного аэропорта региона. Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту стартовало в мае 2023 года. Комплексная реконструкция предусматривала и обновление привокзальной площади: здесь обустроили более 600 машино-мест и создали с нуля рекреационную зону. Возведен и новый грузовой терминал мощностью 6 тысяч тонн грузов в год. Объем частных инвестиций в комплексную модернизацию аэропорта превысил 13 миллиардов рублей.

