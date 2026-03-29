Амурская область прорабатывает запуск новых авиамаршрутов в Китай
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260329/oblast-868723219.html
Амурская область прорабатывает запуск новых авиамаршрутов в Китай
Амурская область прорабатывает запуск новых авиамаршрутов в Китай - 29.03.2026, ПРАЙМ
Амурская область прорабатывает запуск новых авиамаршрутов в Китай
Власти Амурской области прорабатывают запуск новых авиамаршрутов из Благовещенска в китайские города Санья и Шанхай, сообщил губернатор региона Василий Орлов в... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T01:50+0300
2026-03-29T01:50+0300
бизнес
россия
экономика
благовещенск
амурская область
китай
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868723219.jpg?1774738241
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Власти Амурской области прорабатывают запуск новых авиамаршрутов из Благовещенска в китайские города Санья и Шанхай, сообщил губернатор региона Василий Орлов в интервью РИА Новости. "Мы также прорабатываем новые направления. Совместно с китайской авиакомпанией China Southern Airlines рассматривается возможность запуска прямых рейсов по маршрутам Благовещенск – Санья и Благовещенск – Шанхай", - рассказал Орлов. В перспективе – открытие авиасообщения между Благовещенском и Далянем. Вопрос уже обсуждали во время визита делегации Амурской области в провинцию Ляонин. Сейчас из Благовещенска действует два регулярных рейса в Китай – в Харбин и Пекин. Кроме того, продолжаются международные туристические перевозки во Вьетнам (города Нячанг, Ханой, Фукуок и Дананг), а также в Таиланд (Пхукет), отметил губернатор. Орлов добавил, что в Благовещенске продолжается модернизация главного аэропорта региона. Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту стартовало в мае 2023 года. Комплексная реконструкция предусматривала и обновление привокзальной площади: здесь обустроили более 600 машино-мест и создали с нуля рекреационную зону. Возведен и новый грузовой терминал мощностью 6 тысяч тонн грузов в год. Объем частных инвестиций в комплексную модернизацию аэропорта превысил 13 миллиардов рублей.
благовещенск
амурская область
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, благовещенск, амурская область, китай, василий орлов
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Благовещенск, Амурская область, КИТАЙ, Василий Орлов
01:50 29.03.2026
 
Амурская область прорабатывает запуск новых авиамаршрутов в Китай

Амурские власти прорабатывают запуск новых авиамаршрутов из Благовещенска в Санья и Шанхай

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Власти Амурской области прорабатывают запуск новых авиамаршрутов из Благовещенска в китайские города Санья и Шанхай, сообщил губернатор региона Василий Орлов в интервью РИА Новости.
"Мы также прорабатываем новые направления. Совместно с китайской авиакомпанией China Southern Airlines рассматривается возможность запуска прямых рейсов по маршрутам Благовещенск – Санья и Благовещенск – Шанхай", - рассказал Орлов.
В перспективе – открытие авиасообщения между Благовещенском и Далянем. Вопрос уже обсуждали во время визита делегации Амурской области в провинцию Ляонин.
Сейчас из Благовещенска действует два регулярных рейса в Китай – в Харбин и Пекин. Кроме того, продолжаются международные туристические перевозки во Вьетнам (города Нячанг, Ханой, Фукуок и Дананг), а также в Таиланд (Пхукет), отметил губернатор.
Орлов добавил, что в Благовещенске продолжается модернизация главного аэропорта региона. Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту стартовало в мае 2023 года. Комплексная реконструкция предусматривала и обновление привокзальной площади: здесь обустроили более 600 машино-мест и создали с нуля рекреационную зону. Возведен и новый грузовой терминал мощностью 6 тысяч тонн грузов в год. Объем частных инвестиций в комплексную модернизацию аэропорта превысил 13 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБлаговещенскАмурская областьКИТАЙВасилий Орлов
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала