В аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения

В аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения - 29.03.2026, ПРАЙМ

В аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в районе столичных аэропортов "Внуково" и "Домодедово", они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T03:05+0300

2026-03-29T03:05+0300

2026-03-29T03:05+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в районе столичных аэропортов "Внуково" и "Домодедово", они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов.

бизнес, россия, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, росавиация