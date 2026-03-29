СМИ: Пентагон готовит многонедельную наземную операцию в Иране - 29.03.2026, ПРАЙМ
Военное министерство США ведет подготовку многонедельной наземной операции в Иране, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. | 29.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Военное министерство США ведет подготовку многонедельной наземной операции в Иране, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
По информации газеты, любой вариант возможной наземной операции будет включать рейды с участием сил специальных операций и обычных пехотных подразделений, и ни один из вариантов не будет представлять из себя полномасштабное вторжение.
Как отмечает издание, на данный момент остается неясным, одобрит ли президент США Дональд Трамп что-то из планов Пентагона, разрабатывавшихся в течение последних нескольких недель.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о прибытии десантного корабля ВМС США USS Tripoli на Ближний Восток.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
