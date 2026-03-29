Петербург и Куба обсуждают сотрудничество в сфере здравоохранения
2026-03-29T18:19+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург и Куба обсуждают взаимодействие в сфере здравоохранения, Северная столица также готова принять в колледжи новых кубинских студентов и приглашает на летний отдых кубинских детей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В воскресенье в Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Перес-Оливой Фрагой. Переговоры состоялись в преддверии 23-го заседания российско-кубинской межправительственной комиссии, которое пройдет в Петербурге. "Отношения России и Кубы опираются на прочную историческую основу и развиваются при активном участии лидеров двух стран. А памятная дата — 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро, которое мы будем отмечать 13 августа, — напоминает о роли команданте в становлении дружбы между нашими государствами", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор отметил важную роль Петербурга в активизации двусторонних отношений. "Взаимоотношения Петербурга с Республикой сегодня планомерно развиваются по ключевым направлениям. Одно из них - обеспечение медикаментами. К подписанию готовится соглашение между Онкологическим центром имени Напалкова и больницей "Конрадо Бенитес" (Сантьяго-де-Куба). Обсуждается взаимодействие в кардиологии и сфере репродуктивного здоровья", – говорится в сообщении. В настоящее время 10 кубинских студентов, прибывших в Петербург для обучения в системе среднего профессионального образования, уже изучают русский язык в СПбГУ. Первого сентября они начнут обучение в петербургских колледжах по направлениям "металлообработка" и "электроэнергетика". "Петербург готов принять новых студентов колледжей по тем специальностям среднего профессионального образования, которые сегодня необходимы экономике Республики Куба. Северная столица также готова принять порядка 150 кубинских детей на летний отдых и организовать для них интересную и познавательную программу", - отметил Беглов. Сообщается, что Оскар Перес-Олива Фрага передал губернатору приветствие от президента и правительства Кубы и благодарность за активное участие в развитии отношений. "Мы высоко ценим тот факт, что Петербург был избран местом для проведения заседания российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству... Куба также благодарна Петербургу за гуманитарную поддержку и организацию взаимодействия в образовании, медицине и культуре", - отметил заместить премьер-министра Республики Куба. Губернатор Петербурга также особо отметил важность сохранения общей истории. В частности, в настоящее время ведется работа над проектом благоустройства территории памятника кубинским и русским добровольцам в Гаване.
