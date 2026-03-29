В Пулково из-за ограничений задержали более 20 рейсов

В Пулково из-за ограничений задержали более 20 рейсов - 29.03.2026, ПРАЙМ

В Пулково из-за ограничений задержали более 20 рейсов

Более 20 рейсов задержано в аэропорту "Пулково" более чем на 2 часа, отменено 18 рейсов из-за вводившихся ограничений, сообщил аэропорт. | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T09:55+0300

2026-03-29T09:55+0300

2026-03-29T09:55+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Более 20 рейсов задержано в аэропорту "Пулково" более чем на 2 часа, отменено 18 рейсов из-за вводившихся ограничений, сообщил аэропорт. "На текущий момент более 2-х часов задержано более 20 рейсов. Также 18 рейсов отменены", - говорится в Telegram-канале аэропорта.Сообщается, что обстановка в аэропорту спокойная. Пассажирам, ожидающим рейсов, предоставляются дополнительные места для размещения – складные стулья. Также наблюдаются очереди в кассы авиакомпаний на втором этаже терминала. Для помощи пассажирам направлены агенты по гостеприимству.

санкт-петербург

бизнес, аэропорт пулково, санкт-петербург, воздушный транспорт