Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Пулково
Петербургский аэропорт "Пулково" временно работает только на прием самолетов, сообщает Росавиация. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T11:56+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" временно работает только на прием самолетов, сообщает Росавиация. "Аэропорт "Пулково" временно работает только на прием воздушных судов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", - говорится в сообщении.
Бизнес, аэропорт Пулково, Росавиация, Воздушный транспорт
Росавиация: аэропорт Пулково временно работает только на прием воздушных судов