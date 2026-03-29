Эксперт рассказал о возможностях России на мировом рынке алюминия

Эксперт рассказал о возможностях России на мировом рынке алюминия - 29.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о возможностях России на мировом рынке алюминия

Россия может выступить важным балансирующим поставщиком алюминия и закрыть часть выпадающих объёмов на фоне возможного спада поставок из стран Персидского залива...

2026-03-29T04:18+0300

2026-03-29T04:18+0300

2026-03-29T04:33+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россия может выступить важным балансирующим поставщиком алюминия и закрыть часть выпадающих объёмов на фоне возможного спада поставок из стран Персидского залива, такое мнение высказала РИА Новости старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) Валерия Багишвили. "Россия может выступить важным балансирующим поставщиком и закрыть часть выпадающих объёмов, однако не сможет полностью компенсировать возможное сокращение поставок из региона Персидского залива", - полагает аналитик. Несмотря на устойчивый долгосрочный тренд на перераспределение потоков российского алюминия в Азию, прежде всего в Китай, способность России заместить объёмы поставок стран Персидского залива ограничена, отметила Багишвили. По ее словам, у российских производителей есть свободные экспортные потоки, а логистика в Азию уже отлажена, что позволяет частично нарастить поставки. Однако договоренности в рамках текущих долгосрочных контрактов, международные ограничения, а также экологические требования отдельных потребителей являются сдерживающими факторами. Эксперт добавила, что обстановка в регионе стала причиной перебоев поставок металла через Ормузский пролив, а следовательно и роста объемов закупок для накопления запасов и увеличения локальных цен. Вместе с этим наблюдается снижение доступных запасов. Страны Персидского залива играют значимую роль в глобальной торговле алюминием. Так, на них приходится около 25% импорта Японии, 19% импорта ЕС и около 21% импорта США, заключила Багишвили.

персидский залив

азия

китай

россия, персидский залив, азия, китай, газпромбанк, ес