Colgate-Palmolive хочет зарегистрировать в России бренд гелей для душа
2026-03-29T05:18+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Международная корпорация Colgate-Palmolive хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи гелей для душа, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Колгейт-Палмолив Компани".
В случае успешной регистрации компания сможет продавать в стране под товарным знаком "Роскошь и блаженство" различные виды мыла, гели для душа и средства для очищения кожи.
В 2022 году глава Colgate-Palmolive заявил, что компания прекратит инвестиции и вложения в рекламу в РФ, а предлагаемые на рынке продукты ограничатся важными для здоровья и повседневной гигиены.
