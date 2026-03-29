Colgate-Palmolive хочет зарегистрировать в России бренд гелей для душа

Международная корпорация Colgate-Palmolive хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи гелей для душа, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 29.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Международная корпорация Colgate-Palmolive хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи гелей для душа, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Колгейт-Палмолив Компани". В случае успешной регистрации компания сможет продавать в стране под товарным знаком "Роскошь и блаженство" различные виды мыла, гели для душа и средства для очищения кожи. В 2022 году глава Colgate-Palmolive заявил, что компания прекратит инвестиции и вложения в рекламу в РФ, а предлагаемые на рынке продукты ограничатся важными для здоровья и повседневной гигиены.

