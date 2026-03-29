Россия в феврале почти вдвое увеличила импорт японского рамена
2026-03-29T07:16+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале почти вдвое в годовом выражении нарастила импорт японского рамена, увеличив закупки до 84 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
По сравнению с началом года поставки также показали положительную динамику - за месяц они подросли на 43%. При этом февральские объемы стали наиболее заметными с октября прошлого года.
Россия входит в двадцатку крупнейших покупателей японской лапши. Наиболее активно ее импортируют Гонконг и США - в феврале на каждую из стран пришлось по четверти отгрузок. На третьем месте расположился Тайвань с долей в 8%.
