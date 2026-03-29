Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради - 29.03.2026, ПРАЙМ
Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради
2026-03-29T01:17+0300
01:17 29.03.2026
 
Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Предыдущий ГОСТ начал действовать в 1991 году. Ведомство приняло новый документ, требования которого вступят в силу в июле текущего года.
"Актуализированная редакция стандарта имеет практическое значение как для производителей бумажно-беловой продукции, так и для организаций торговли, поскольку закрепляет понятные и единообразные требования к конструкции, размерам, способам скрепления, оформлению и контролю качества общих тетрадей", - прокомментировали в Росстандарте.
Так, если раньше минимальное количество страниц в общей тетради составляло 48 листов, то теперь пороговый объем - от 30 листов.
Помимо этого, расширены виды линовки, которые могут быть в тетрадях. Помимо тетрадей в клетку или в полоску, можно выпускать принадлежности в точку и без боковых полей. При этом уточняется, что цвет линий бокового поля должен быть красным или оранжевым.
Также сократили толщину линий, образующих строки и клетки, теперь она должна быть от 0,1 до 0,4 миллиметра.
"В целом принятие ГОСТа является примером последовательного обновления нормативной базы в сфере товаров для детей и школьного ассортимента, направленного на поддержку добросовестных производителей, развитие межгосударственной кооперации и повышение качества продукции массового спроса", - заключили в Росстандарте.
 
