Эколог посоветовал жителям Молдавии не есть рыбу из Днестра - 29.03.2026, ПРАЙМ
Эколог посоветовал жителям Молдавии не есть рыбу из Днестра
Эколог посоветовал жителям Молдавии не есть рыбу из Днестра - 29.03.2026, ПРАЙМ
Эколог посоветовал жителям Молдавии не есть рыбу из Днестра
Жителям Молдавии из-за загрязнения Днестра не стоит есть рыбу из реки ближайшие два-три года, заявил руководитель международной ассоциации хранителей Днестра... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T19:22+0300
2026-03-29T19:22+0300
КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Жителям Молдавии из-за загрязнения Днестра не стоит есть рыбу из реки ближайшие два-три года, заявил руководитель международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий. Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. "После ЧП на Днестре я бы жителям Молдавии не запрещал, но настоятельно бы рекомендовал не употреблять рыбу из реки. Года два-три, если не больше. Это опасно для здоровья, так как рыба накапливает те самые вредные вещества, которые вылилось в воду на территории Украины", - заявил Тромбицкий журналистам. Он отметил, что украинская сторона так и не сообщила, что стало источником загрязнения, поэтому эксперты могут лишь полагаться на слова местных властей. Эколог отметил, что оценивать нужно не только поверхность реки, гораздо опаснее может быть накопление загрязнителя на дне. Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
молдавия
кишинев
украина
общество , молдавия, кишинев, украина
Общество , МОЛДАВИЯ, Кишинев, УКРАИНА
19:22 29.03.2026
 
Эколог посоветовал жителям Молдавии не есть рыбу из Днестра

Эколог Тромбицкий призвал жителей Молдавии не есть рыбу из Днестра ближайшие два-три года

КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Жителям Молдавии из-за загрязнения Днестра не стоит есть рыбу из реки ближайшие два-три года, заявил руководитель международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.
Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода.
"После ЧП на Днестре я бы жителям Молдавии не запрещал, но настоятельно бы рекомендовал не употреблять рыбу из реки. Года два-три, если не больше. Это опасно для здоровья, так как рыба накапливает те самые вредные вещества, которые вылилось в воду на территории Украины", - заявил Тромбицкий журналистам.
Он отметил, что украинская сторона так и не сообщила, что стало источником загрязнения, поэтому эксперты могут лишь полагаться на слова местных властей. Эколог отметил, что оценивать нужно не только поверхность реки, гораздо опаснее может быть накопление загрязнителя на дне.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
ОбществоМОЛДАВИЯКишиневУКРАИНА
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
