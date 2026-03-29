https://1prime.ru/20260329/ryba-868735059.html

Эколог посоветовал жителям Молдавии не есть рыбу из Днестра

Жителям Молдавии из-за загрязнения Днестра не стоит есть рыбу из реки ближайшие два-три года, заявил руководитель международной ассоциации хранителей Днестра...

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863080365_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_55286a0876e830efaf16520b1fad13db.jpg

КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Жителям Молдавии из-за загрязнения Днестра не стоит есть рыбу из реки ближайшие два-три года, заявил руководитель международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий. Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. "После ЧП на Днестре я бы жителям Молдавии не запрещал, но настоятельно бы рекомендовал не употреблять рыбу из реки. Года два-три, если не больше. Это опасно для здоровья, так как рыба накапливает те самые вредные вещества, которые вылилось в воду на территории Украины", - заявил Тромбицкий журналистам. Он отметил, что украинская сторона так и не сообщила, что стало источником загрязнения, поэтому эксперты могут лишь полагаться на слова местных властей. Эколог отметил, что оценивать нужно не только поверхность реки, гораздо опаснее может быть накопление загрязнителя на дне. Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.

https://1prime.ru/20260329/moldaviya-868732581.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

