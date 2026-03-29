Сбербанк: рынок труда остро нуждается в ИИ-специалистах
2026-03-29T03:17+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Рынок труда в РФ остро нуждается в ИИ-специалистах, которые сочетают искусственный интеллект с предметной экспертизой и отвечают за бизнес-результат, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Рынок перенасыщен людьми с поверхностными знаниями ИИ и остро нуждается в тех, кто сочетает ИИ с предметной экспертизой и отвечает за бизнес-результат. Такие специалисты будут наиболее востребованы в ближайшие годы", - сказал он.
Ведяхин добавил, что, хайп на высококвалифицированных специалистов по искусственному интеллекту будет постепенно успокаиваться, но они по-прежнему будут очень нужны.
"ИИ не заменяет людей - он заменяет тех, кто не умеет с ним работать", - подытожил он.
Зампред правления Сбербанка Ведяхин: рынок труда остро нуждается в ИИ-специалистах
