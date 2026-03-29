https://1prime.ru/20260329/shalfey-868734770.html
Юрист предупредил о тюремном сроке за выращивание шалфея
Юрист предупредил о тюремном сроке за выращивание шалфея - 29.03.2026, ПРАЙМ
Юрист предупредил о тюремном сроке за выращивание шалфея
Российским дачникам может грозить срок до восьми лет лишения свободы за выращивание шалфея предсказателей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T19:03+0300
2026-03-29T19:03+0300
2026-03-29T19:03+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российским дачникам может грозить срок до восьми лет лишения свободы за выращивание шалфея предсказателей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять, установлен постановлением правительства РФ №934. К ним, в частности, относится шалфей предсказателей", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что в список запрещенных растений также входят конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, голубой лотос и многие другие. Хаминский отметил, что за их культивирование предусмотрены как административные штрафы, так и уголовное наказание. Юрист обратил внимание, что ответственность наступает не только за выращивание, но и за неуничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. "Если за неуничтожение таких растений штраф достигает 4 тысяч рублей, то за выращивание можно получить административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ ("незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или их психотропные вещества либо их прекурсоры") наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. Так, например, крупным размером считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли. И наказание уже предусматривает лишение свободы до восьми лет", - предупредил юрист.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6c58dd6ac9ba4a8a6a8d174ef403240a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф
Юрист предупредил о тюремном сроке за выращивание шалфея
Хаминский: дачникам может грозить до восьми лет тюрьмы за выращивание шалфея
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российским дачникам может грозить срок до восьми лет лишения свободы за выращивание шалфея предсказателей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять, установлен постановлением правительства РФ
№934. К ним, в частности, относится шалфей предсказателей", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что в список запрещенных растений также входят конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, голубой лотос и многие другие.
Хаминский отметил, что за их культивирование предусмотрены как административные штрафы, так и уголовное наказание. Юрист обратил внимание, что ответственность наступает не только за выращивание, но и за неуничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
"Если за неуничтожение таких растений штраф достигает 4 тысяч рублей, то за выращивание можно получить административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ ("незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или их психотропные вещества либо их прекурсоры") наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. Так, например, крупным размером считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли. И наказание уже предусматривает лишение свободы до восьми лет", - предупредил юрист.
