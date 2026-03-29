Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил перейти к "патриотическому протекционизму" в бизнесе - 29.03.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил перейти к "патриотическому протекционизму" в бизнесе
леонид слуцкий
лдпр
банки
Леонид Слуцкий, ЛДПР, Банки
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил перейти к модели "патриотического протекционизма" для защиты отечественных производителей от недобросовестной иностранной конкуренции.
"Предприниматели берут ответственность за качество своей жизни и жизни других. Страна должна поддержать своих производителей, нам пора настраивать патриотический протекционизм. Мы должны придать повышенную ценность тому и тем, кто производит в стране товары, услуги, технологии. Это должно выражаться в реальной защите от недобросовестной иностранной конкуренции со сниженными тарифами и повышенными субсидиями", - сказал Слуцкий агентству в рамках митинга "ЛДПР за Великую Россию".
Парламентарий отметил, что успех предпринимательской инициативы состоит в основе экономики, которая служит человеку.
"Эта инициатива будет там, где сегодня важнее всего, - в малых городах и селах. Там, где она сможет помочь обеспечить и рабочие места, и качество жизни. Инвесторов-патриотов, ответственно вкладывающихся в территории, государство должно вознаграждать особо. Не деньгами. Доверием. Научиться доверять - важнейшее условие для экономического дерегулирования. Дерегулирование - важнейшее условие для перехода экономической модели от сырьевой к инновационной. Инновационная экономика - экономика инициативы - экономика возможностей", - подчеркнул он.
Лидер партии уверен, что реализация предложенной экономической модели позволит не только преодолеть текущие вызовы, но и создать условия для раскрытия потенциала каждого гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
