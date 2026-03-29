"Есть нюанс". Кому начислят баллы за скрытый стаж в 2026 году - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/stazh-868658483.html
"Есть нюанс". Кому начислят баллы за скрытый стаж в 2026 году
2026-03-29T02:02+0300
2026-03-29T02:02+0300
общество
социальный фонд
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg
https://1prime.ru/20260325/pensiya-868590712.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:02 29.03.2026
 
"Есть нюанс". Кому начислят баллы за скрытый стаж в 2026 году

Горелкина: баллы за скрытый стаж не начислят тем, кто вообще не работал

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Многие россияне даже не подозревают, что периоды их жизни — служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, забота о пожилом родственнике — уже сейчас влияют на размер будущей пенсии, хотя работодатель за это время не платил взносов. О том, какие нестраховые периоды засчитываются в стаж и как получить за них баллы, агентству “Прайм” рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.
Статья 12 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" закрепляет перечень нестраховых периодов, засчитываемых в стаж: военная служба, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет. За большинство из них государство начисляет пенсионные баллы.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Какой будет пенсия, если ни дня не работал
25 марта, 03:03
При стоимости балла в 2026 году 156,76 рубля один год такого периода прибавляет к пенсии: 1,8 балла за военную службу или уход за инвалидом — около 282 рублей в месяц; 3,6 балла за второго ребенка — около 564 рублей; 5,4 балла за третьего и четвертого — около 846 рублей.
"Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в страховой стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно — это ограничивало права матерей с пятью и более детьми. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без каких-либо ограничений. Для уже назначенных пенсионеров предусмотрен перерасчет — по заявлению через Социальный фонд, МФЦ или Госуслуги", — пояснила эксперт.
Есть и принципиальное условие, о котором часто забывают: нестраховые периоды учитываются только при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа — достаточно нескольких дней работы до или после такого периода. Также стоит помнить, что время получения пособия по безработице или по временной нетрудоспособности увеличивает стаж, но баллов не дает и на размер пенсии не влияет.
Горелкина советует заранее запросить выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде и проверить, все ли периоды учтены корректно. Это особенно важно для многодетных матерей, у которых теперь появилась возможность включить в стаж все годы ухода за детьми и получить за них дополнительные баллы.
 
ОбществоСоциальный фондПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала