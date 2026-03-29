"Есть нюанс". Кому начислят баллы за скрытый стаж в 2026 году
Многие россияне даже не подозревают, что периоды их жизни — служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, забота о пожилом родственнике — уже сейчас влияют на...
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Многие россияне даже не подозревают, что периоды их жизни — служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, забота о пожилом родственнике — уже сейчас влияют на размер будущей пенсии, хотя работодатель за это время не платил взносов. О том, какие нестраховые периоды засчитываются в стаж и как получить за них баллы, агентству “Прайм” рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.Статья 12 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" закрепляет перечень нестраховых периодов, засчитываемых в стаж: военная служба, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет. За большинство из них государство начисляет пенсионные баллы.При стоимости балла в 2026 году 156,76 рубля один год такого периода прибавляет к пенсии: 1,8 балла за военную службу или уход за инвалидом — около 282 рублей в месяц; 3,6 балла за второго ребенка — около 564 рублей; 5,4 балла за третьего и четвертого — около 846 рублей."Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в страховой стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно — это ограничивало права матерей с пятью и более детьми. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без каких-либо ограничений. Для уже назначенных пенсионеров предусмотрен перерасчет — по заявлению через Социальный фонд, МФЦ или Госуслуги", — пояснила эксперт.Есть и принципиальное условие, о котором часто забывают: нестраховые периоды учитываются только при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа — достаточно нескольких дней работы до или после такого периода. Также стоит помнить, что время получения пособия по безработице или по временной нетрудоспособности увеличивает стаж, но баллов не дает и на размер пенсии не влияет.Горелкина советует заранее запросить выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде и проверить, все ли периоды учтены корректно. Это особенно важно для многодетных матерей, у которых теперь появилась возможность включить в стаж все годы ухода за детьми и получить за них дополнительные баллы.
Горелкина: баллы за скрытый стаж не начислят тем, кто вообще не работал
Какой будет пенсия, если ни дня не работал
