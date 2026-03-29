В большей части Запорожской области восстановили электроснабжение

В большей части Запорожской области восстановили электроснабжение - 29.03.2026, ПРАЙМ

В большей части Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановлено в значительной части Запорожской области, работы продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T20:57+0300

2026-03-29T20:57+0300

2026-03-29T20:57+0300

запорожская область

энергодар

мелитополь

всу

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в значительной части Запорожской области, работы продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ в населенных пунктах Куйбышевского муниципального округа и городе Энергодар, а также в Каменско-Днепровском, Токмакском, Пологовском, Черниговском муниципальных округах и в городе Мелитополь. "Удалось восстановить электроснабжение в значительной части региона", - написал Балицкий на платформе Max. Губернатор уточнил, что специалисты продолжают работы по поэтапному подключению потребителей.

запорожская область

энергодар

мелитополь

запорожская область, энергодар, мелитополь, всу