Тегеран остался без электричества из-за атаки США и Израиля
2026-03-29T21:56+0300
ТЕГЕРАН, 29 мар - ПРАЙМ. Иранская столица Тегеран, а также ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества в результате атаки США и Израиля, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, следует из заявления иранского министерства энергетики. "Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует иранское агентство Nour News. Как позднее передало агентство Nour News, причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз, она повредила электроподстанцию Душантепе, вызвав отключения электроэнергии в ряде районов городов Тегерана и Караджа. Замглавы минэнерго Ирана Мостафа Раджаби-Машхади добавил, что подача электричества в Тегеране будет возобновлена в течение нескольких часов.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
