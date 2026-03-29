Тегеран остался без электричества из-за атаки США и Израиля - 29.03.2026, ПРАЙМ
Тегеран остался без электричества из-за атаки США и Израиля
2026-03-29T21:56+0300
21:56 29.03.2026
 
ТЕГЕРАН, 29 мар - ПРАЙМ. Иранская столица Тегеран, а также ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества в результате атаки США и Израиля, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, следует из заявления иранского министерства энергетики.
"Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует иранское агентство Nour News.
Как позднее передало агентство Nour News, причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз, она повредила электроподстанцию Душантепе, вызвав отключения электроэнергии в ряде районов городов Тегерана и Караджа.
Замглавы минэнерго Ирана Мостафа Раджаби-Машхади добавил, что подача электричества в Тегеране будет возобновлена в течение нескольких часов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
