ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. | 29.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX.
