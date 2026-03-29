"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали предупреждение Трампу

Профессор Мохаммад Маранди из Тегеранского университета в интервью на YouTube-канале профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену высказал...

2026-03-29T23:21+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Профессор Мохаммад Маранди из Тегеранского университета в интервью на YouTube-канале профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену высказал мнение о недооценке Соединенными Штатами и Израилем возможностей Ирана. "Нынешняя война, по мнению США и Израиля, должна была закончиться за один-два дня. А когда этого не произошло, они решили, что смогут уничтожить ракетный и беспилотный комплексы за пару дней. Они постоянно твердили, что сокращают количество атак со стороны Ирана. Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Эта сильная недооценка Запада наблюдается повсеместно. Они недооценили Йемен, затем Хезболлу, а теперь и Иран. Это война, в которой американцы и израильтяне не могут победить", — сказал он. Профессор отметил, что дефицит ресурсов, таких как энергия, нефть и удобрения, стремительно нарастает по всему миру. Это создает дополнительное давление на Трампа и Нетаньяху со стороны международного сообщества, и подобное давление будет ощущаться и в Соединенных Штатах, добавил Маранди. "Иранцы доминируют в эскалации и точно знают, что делают, но они еще не показали свои максимальные возможности", — заключил он. С 28 февраля продолжается военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран, в течение которой обе стороны обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто перемирие, и на этом основании он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране считают, что переговоры на эту тему не велись. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию с целью влияния на рынки. Накануне газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы направил Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В документе содержатся условия отказа Ирана от ядерной программы и прекращения поддержки прокси в других странах, а также открытия Ормузского пролива и ограничения на ракеты. Взамен Соединенные Штаты предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирной ядерной энергетики, в частности на АЭС "Бушер".

