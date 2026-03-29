"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали предупреждение Трампу - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/tramp-868738557.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Профессор Мохаммад Маранди из Тегеранского университета в интервью на YouTube-канале профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену высказал мнение о недооценке Соединенными Штатами и Израилем возможностей Ирана. "Нынешняя война, по мнению США и Израиля, должна была закончиться за один-два дня. А когда этого не произошло, они решили, что смогут уничтожить ракетный и беспилотный комплексы за пару дней. Они постоянно твердили, что сокращают количество атак со стороны Ирана. Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Эта сильная недооценка Запада наблюдается повсеместно. Они недооценили Йемен, затем Хезболлу, а теперь и Иран. Это война, в которой американцы и израильтяне не могут победить", — сказал он. Профессор отметил, что дефицит ресурсов, таких как энергия, нефть и удобрения, стремительно нарастает по всему миру. Это создает дополнительное давление на Трампа и Нетаньяху со стороны международного сообщества, и подобное давление будет ощущаться и в Соединенных Штатах, добавил Маранди. "Иранцы доминируют в эскалации и точно знают, что делают, но они еще не показали свои максимальные возможности", — заключил он. С 28 февраля продолжается военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран, в течение которой обе стороны обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто перемирие, и на этом основании он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране считают, что переговоры на эту тему не велись. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию с целью влияния на рынки. Накануне газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы направил Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В документе содержатся условия отказа Ирана от ядерной программы и прекращения поддержки прокси в других странах, а также открытия Ормузского пролива и ограничения на ракеты. Взамен Соединенные Штаты предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирной ядерной энергетики, в частности на АЭС "Бушер".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала