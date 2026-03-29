"Капитуляция Украины". В США рассказали, к чему привело решение Трампа

"Капитуляция Украины". В США рассказали, к чему привело решение Трампа - 29.03.2026, ПРАЙМ

"Капитуляция Украины". В США рассказали, к чему привело решение Трампа

Начатая президентом США Дональдом Трампом ближневосточная операция подталкивает Украину к мирному договору с Россией, сообщил в эфире YouTube-канала... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T01:58+0300

2026-03-29T01:58+0300

2026-03-29T01:59+0300

россия

украина

ближний восток

сша

владимир путин

цру

иран

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Начатая президентом США Дональдом Трампом ближневосточная операция подталкивает Украину к мирному договору с Россией, сообщил в эфире YouTube-канала экс-директор ЦРУ по анализу России, а сегодня директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биби."Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО. И, как мне кажется, это сулит Украине крайне неблагоприятные последствия — она не сможет долго удерживать позиции на поле боя, если конфликт на Ближнем Востоке затянется", — заявил аналитик.При этом он почеркнул, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке подталкивает Украину к поиску компромисса с Россией."У Украины появляется военная причина стремиться к завершению конфликта за столом переговоров скорее раньше, чем позже. Также этот конфликт серьезно мешает реализации стратегии США, Европы и Украины по ограничению доходов России от энергетики на международном уровне, чтобы побудить ее к компромиссу и согласиться завершить конфликт на условиях, которые хотя бы воспринимались <…> не как капитуляция Украины на условиях России", — объяснил Биби.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия заинтересована в мирном разрешении ситуации на Украине, но с учетом сложившихся реалий и при устранении первопричин конфликта.

украина

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ближний восток, сша, владимир путин, цру, иран