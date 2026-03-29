Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Исторический момент". На Западе поразились произошедшему на Украине - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/ukraina-868724922.html
"Исторический момент". На Западе поразились произошедшему на Украине
"Исторический момент". На Западе поразились произошедшему на Украине - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Исторический момент". На Западе поразились произошедшему на Украине
Украина не выполнила более десяти ключевых условий, необходимых для вступления в Евросоюз, что вызвало разочарование в Европе, сообщает Berliner Zeitung. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T04:55+0300
2026-03-29T04:56+0300
украина
запад
европа
владимир зеленский
кая каллас
ес
набу
сбу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Украина не выполнила более десяти ключевых условий, необходимых для вступления в Евросоюз, что вызвало разочарование в Европе, сообщает Berliner Zeitung."Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. &lt;…&gt; Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал. Страна добилась "значительного прогресса" на пути к членству в Евросоюз, заявила глава иностранных дел Кая Каллас. &lt;…&gt; По словам фон дер Ляйен, &lt;…&gt; "Украина реформируется быстрее и основательнее , чем любая другая страна. &lt;…&gt; Это исторический момент". Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы &lt;…&gt; "невероятный" прогресс Украины", — отмечается в статье. Особо подчеркивается, что Украина медлит с внедрением антикоррупционных мер."Венский институт международных исследований выяснил, что Украина &lt;…&gt; не выполнила более десяти требований ЕС. &lt;…&gt; ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных "слуг народа". Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. &lt;…&gt; Это придает Украине образ стираны-мафии", — утверждают авторы статьи.В начале ноября НАБУ и САП запустили крупномасштабную операцию по расследованию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Обыски прошли по месту жительства бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в офисах компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, который, по данным источников, является основателем преступной организации и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что незадолго до этого бизнесмен был срочно вывезен за пределы страны.
https://1prime.ru/20260328/ukraina-868707212.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, европа, владимир зеленский, кая каллас, ес, набу, сбу, энергоатом
УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Кая Каллас, ЕС, НАБУ, СБУ, Энергоатом
04:55 29.03.2026 (обновлено: 04:56 29.03.2026)
 
"Исторический момент". На Западе поразились произошедшему на Украине

Berliner Zeitung: Украина не соответствует ожиданиям как кандидат в ЕС

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Украина не выполнила более десяти ключевых условий, необходимых для вступления в Евросоюз, что вызвало разочарование в Европе, сообщает Berliner Zeitung.
"Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. <…> Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал. Страна добилась "значительного прогресса" на пути к членству в Евросоюз, заявила глава иностранных дел Кая Каллас. <…> По словам фон дер Ляйен, <…> "Украина реформируется быстрее и основательнее , чем любая другая страна. <…> Это исторический момент". Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы <…> "невероятный" прогресс Украины", — отмечается в статье.
Особо подчеркивается, что Украина медлит с внедрением антикоррупционных мер.
"Венский институт международных исследований выяснил, что Украина <…> не выполнила более десяти требований ЕС. <…> ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных "слуг народа". Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. <…> Это придает Украине образ стираны-мафии", — утверждают авторы статьи.
В начале ноября НАБУ и САП запустили крупномасштабную операцию по расследованию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Обыски прошли по месту жительства бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в офисах компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, который, по данным источников, является основателем преступной организации и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что незадолго до этого бизнесмен был срочно вывезен за пределы страны.
УКРАИНАЗАПАДЕВРОПАВладимир ЗеленскийКая КалласЕСНАБУСБУЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала