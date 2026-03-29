"Исторический момент". На Западе поразились произошедшему на Украине

Украина не выполнила более десяти ключевых условий, необходимых для вступления в Евросоюз, что вызвало разочарование в Европе, сообщает Berliner Zeitung. | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T04:55+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Украина не выполнила более десяти ключевых условий, необходимых для вступления в Евросоюз, что вызвало разочарование в Европе, сообщает Berliner Zeitung."Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. <…> Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал. Страна добилась "значительного прогресса" на пути к членству в Евросоюз, заявила глава иностранных дел Кая Каллас. <…> По словам фон дер Ляйен, <…> "Украина реформируется быстрее и основательнее , чем любая другая страна. <…> Это исторический момент". Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы <…> "невероятный" прогресс Украины", — отмечается в статье. Особо подчеркивается, что Украина медлит с внедрением антикоррупционных мер."Венский институт международных исследований выяснил, что Украина <…> не выполнила более десяти требований ЕС. <…> ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных "слуг народа". Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. <…> Это придает Украине образ стираны-мафии", — утверждают авторы статьи.В начале ноября НАБУ и САП запустили крупномасштабную операцию по расследованию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Обыски прошли по месту жительства бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в офисах компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, который, по данным источников, является основателем преступной организации и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что незадолго до этого бизнесмен был срочно вывезен за пределы страны.

украина, запад, европа, владимир зеленский, кая каллас, ес, набу, сбу, энергоатом