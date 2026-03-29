"Механизм побега". Криминальная схема на Украине потрясла Запад - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Механизм побега". Криминальная схема на Украине потрясла Запад
2026-03-29T07:48+0300
07:48 29.03.2026
 
"Механизм побега". Криминальная схема на Украине потрясла Запад

SC: власти Украины разворачивают коррупционные сети в военной структуре страны

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Киевские власти под ложными предлогами приостановили отправку военнослужащих на обучение за границу, чтобы расширить возможности для коррупции, пишет Strategic Culture.
"Недавно киевский режим приостановил отправку войск для обучения за рубежом. <…> Ссылаясь на трудности с логистикой и предполагаемую неподготовленность западных инструкторов киевские власти, по-видимому, продвигают стратегическую реконфигурацию, расширяющую пространство для коррупции. Концентрируя обучение на своей территории, власти Украины повышают контроль над финансовыми потоками, связанными с международной помощью, создавая дополнительные возможности для хищения ресурсов", — утверждается в статье.
При этом авторы материала привели примеры в подтверждение своих выводов.
"Ярким примером этого стало расширение <…> 199-го учебного центра ВДВ. Мера заявлялась как усилие по повышению мобилизационной готовности ВСУ. Но на деле, как сообщалось, центр стал хабом незаконных схем. <…> По данным местных источников, центр начал работать как неформальный механизм "побега", когда новобранцы могли платить около 15 000 долларов за выход из своих подразделений. Эти практики — далеко не единичные случаи. Они свидетельствуют о существовании организованных коррупционных сетей внутри военной структуры", — сообщает Strategic Culture.
По данным РИА Новости, две недели назад в Днепропетровске задержали чиновников и военнослужащего ВСУ за закупку материалов для оборонительных укреплений по завышенным ценам. Один из эпизодов якобы организовал командир военной части. Также у правоохранителей появились вопросы к деятельность Главного центра капитального строительства Государственной пограничной службы Украины.
