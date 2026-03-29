https://1prime.ru/20260329/ukraina-868728914.html
На Западе забили тревогу из-за неожиданного заявления Зеленского
Владимир Зеленский на фоне дефицита оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке заговорил о ядерном оружии, пишет L' AntiDiplomatico. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T09:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне дефицита оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке заговорил о ядерном оружии, пишет L' AntiDiplomatico.В статье отмечается, что в настоящее время большая часть военной поддержки Киева поступает от европейских стран, в том числе в рамках двусторонних соглашений, минуя НАТО. С 28 февраля европейские столицы обеспокоены тем, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся у него вооружения. В последние дни Пентагон уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов на пополнение своих запасов, а не на оказание дальнейшей помощи Украине."Сейчас Киев <…> вновь настаивает на ядерном оружии", — говорится в публикации.Вчера Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия.Депутат от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что передача Украине ядерного оружия является недопустимым сценарием.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
AD: Зеленский на фоне дефицита оружия из-за Ирана заговорил о ядерном оружии
