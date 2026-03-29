На Западе забили тревогу из-за неожиданного заявления Зеленского

Владимир Зеленский на фоне дефицита оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке заговорил о ядерном оружии, пишет L' AntiDiplomatico.

2026-03-29T09:53+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне дефицита оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке заговорил о ядерном оружии, пишет L' AntiDiplomatico.В статье отмечается, что в настоящее время большая часть военной поддержки Киева поступает от европейских стран, в том числе в рамках двусторонних соглашений, минуя НАТО. С 28 февраля европейские столицы обеспокоены тем, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся у него вооружения. В последние дни Пентагон уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов на пополнение своих запасов, а не на оказание дальнейшей помощи Украине."Сейчас Киев <…> вновь настаивает на ядерном оружии", — говорится в публикации.Вчера Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия.Депутат от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что передача Украине ядерного оружия является недопустимым сценарием.

украина, владимир зеленский, киев, нато