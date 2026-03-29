https://1prime.ru/20260329/ukraina-868737578.html

Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением

Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением - 29.03.2026, ПРАЙМ

Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T22:51+0300

2026-03-29T22:51+0300

2026-03-29T22:51+0300

украина

киев

денис шмыгаль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму. "Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году", - сказал Плачков в интервью изданию "Телеграф". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

https://1prime.ru/20260329/ukraina-868726840.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, денис шмыгаль