Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением - 29.03.2026, ПРАЙМ
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением - 29.03.2026, ПРАЙМ
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T22:51+0300
2026-03-29T22:51+0300
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму. "Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году", - сказал Плачков в интервью изданию "Телеграф". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
украина, киев, денис шмыгаль
УКРАИНА, Киев, Денис Шмыгаль
22:51 29.03.2026
 
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением

Экс-министр энергетики Плачков посоветовал украинцам найти жилье с печным отопление

МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
"Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году", - сказал Плачков в интервью изданию "Телеграф".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
"Механизм побега". Криминальная схема на Украине потрясла Запад
Вчера, 07:48
 
