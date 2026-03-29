https://1prime.ru/20260329/ukraina-868737578.html
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением - 29.03.2026, ПРАЙМ
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T22:51+0300
2026-03-29T22:51+0300
2026-03-29T22:51+0300
украина
киев
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму. "Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году", - сказал Плачков в интервью изданию "Телеграф". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, денис шмыгаль
УКРАИНА, Киев, Денис Шмыгаль
Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать дома с печным отоплением
Экс-министр энергетики Плачков посоветовал украинцам найти жилье с печным отопление