"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине
Владимир Зеленский и представители киевского режима понесут ответственность за давление на граждан Украины, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T23:32+0300
венгрия
владимир зеленский
украина
виктор орбан
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и представители киевского режима понесут ответственность за давление на граждан Украины, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.Так он прокомментировал видео, где двое мужчин, предположительно сотрудники ТЦК, угрожают мобилизованному оружием и применяют силу из-за отказа подписывать документы."Зеленскому и его головорезам уготован путь в ад, что бы ни случилось. Важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев", — отметил он.Кошкович также подчеркнул, что победа Виктора Орбана на выборах в Венгрии может стать одним из способов прекратить действия киевского режима.В сети регулярно распространяются видео силовой мобилизации, где сотрудников военкоматов фиксируют за насильственным задержанием мужчин.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. За уклонение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая 2024 года действует закон об ужесточении мобилизации.
