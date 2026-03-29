Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/ukraina-868739235.html
"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине
2026-03-29T23:32+0300
венгрия
владимир зеленский
украина
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:32 29.03.2026
 
"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине

Кошкович заявил, что киевский режим ответит за давление на украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и представители киевского режима понесут ответственность за давление на граждан Украины, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Так он прокомментировал видео, где двое мужчин, предположительно сотрудники ТЦК, угрожают мобилизованному оружием и применяют силу из-за отказа подписывать документы.
"Зеленскому и его головорезам уготован путь в ад, что бы ни случилось. Важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев", — отметил он.
Кошкович также подчеркнул, что победа Виктора Орбана на выборах в Венгрии может стать одним из способов прекратить действия киевского режима.
В сети регулярно распространяются видео силовой мобилизации, где сотрудников военкоматов фиксируют за насильственным задержанием мужчин.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. За уклонение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая 2024 года действует закон об ужесточении мобилизации.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала