https://1prime.ru/20260329/ukraina-868739235.html

"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине

"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине - 29.03.2026, ПРАЙМ

"Путь в ад". На Западе испугались из-за происходящего на Украине

Владимир Зеленский и представители киевского режима понесут ответственность за давление на граждан Украины, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан...

2026-03-29T23:32+0300

2026-03-29T23:32+0300

2026-03-29T23:32+0300

венгрия

владимир зеленский

украина

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и представители киевского режима понесут ответственность за давление на граждан Украины, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.Так он прокомментировал видео, где двое мужчин, предположительно сотрудники ТЦК, угрожают мобилизованному оружием и применяют силу из-за отказа подписывать документы."Зеленскому и его головорезам уготован путь в ад, что бы ни случилось. Важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев", — отметил он.Кошкович также подчеркнул, что победа Виктора Орбана на выборах в Венгрии может стать одним из способов прекратить действия киевского режима.В сети регулярно распространяются видео силовой мобилизации, где сотрудников военкоматов фиксируют за насильственным задержанием мужчин.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. За уклонение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая 2024 года действует закон об ужесточении мобилизации.

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, владимир зеленский, украина, виктор орбан