Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают мигранты-водители в России
2026-03-29T10:42+0300
https://1prime.ru/20260221/migranty-867702020.html
бизнес, финансы, зарплата, мигранты
10:42 29.03.2026
 
Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают мигранты-водители в России

DBS Group: мигранты-водители в РФ зарабатывают 50-60 тыс рублей в месяц без учета чаевых

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мигранты-водители в России зарабатывают сейчас 50-60 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала.
"Государственная политика стремится балансировать между необходимостью восполнить кадровый дефицит и контролем миграционных потоков. Однако такие меры напрямую отражаются на некоторых сферах - прежде всего на такси, доставке и логистике. На фоне высокого спроса выросли и заработные платы. В зависимости от сегмента, ежемесячные доходы мигрантов-водителей в среднем составляют около 50 000-60 000 рублей, без учета чаевых", - отмечают аналитики.
Россия продолжает сталкиваться с заметной нехваткой водителей, особенно среди работников такси, доставки и сферы логистики, обращают внимание авторы исследования.
"Трудовые мигранты играют ключевую роль в закрытии этого дефицита. Однако в последние годы их участие стало более ограниченным из-за ужесточения регулирования", - добавляют аналитики.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами
21 февраля, 19:14
 
