Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают мигранты-водители в России

2026-03-29T10:42+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мигранты-водители в России зарабатывают сейчас 50-60 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала. "Государственная политика стремится балансировать между необходимостью восполнить кадровый дефицит и контролем миграционных потоков. Однако такие меры напрямую отражаются на некоторых сферах - прежде всего на такси, доставке и логистике. На фоне высокого спроса выросли и заработные платы. В зависимости от сегмента, ежемесячные доходы мигрантов-водителей в среднем составляют около 50 000-60 000 рублей, без учета чаевых", - отмечают аналитики. Россия продолжает сталкиваться с заметной нехваткой водителей, особенно среди работников такси, доставки и сферы логистики, обращают внимание авторы исследования. "Трудовые мигранты играют ключевую роль в закрытии этого дефицита. Однако в последние годы их участие стало более ограниченным из-за ужесточения регулирования", - добавляют аналитики.

