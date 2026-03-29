https://1prime.ru/20260329/vsu-868722364.html
ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару
ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сгорело несколько машин, повреждена крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T00:02+0300
энергетика
общество
энергодар
рф
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868722364.jpg?1774731746
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сгорело несколько машин, повреждена крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал, что в результате атаки вражеского беспилотника на город пострадали молодая девушка и мужчина.
"Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД. После попадания нескольких беспилотников сгорело несколько гражданских машин. Жертв удалось избежать - в момент атаки людей рядом не было", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, дрон атаковал крышу многоквартирного дома. Произошло возгорание кровли, которое оперативно ликвидировали.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
энергодар
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , энергодар, рф, всу, запорожская аэс
Энергетика, Общество , Энергодар, РФ, ВСУ, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару
Мэр Энергодара Пухов: ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику ЗАЭС
