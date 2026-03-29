ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару

ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сгорело несколько машин, повреждена крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города

2026-03-29T00:02+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сгорело несколько машин, повреждена крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города Максим Пухов. Ранее Пухов сообщал, что в результате атаки вражеского беспилотника на город пострадали молодая девушка и мужчина. "Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД. После попадания нескольких беспилотников сгорело несколько гражданских машин. Жертв удалось избежать - в момент атаки людей рядом не было", - написал Пухов в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, дрон атаковал крышу многоквартирного дома. Произошло возгорание кровли, которое оперативно ликвидировали. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

