Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару - 29.03.2026, ПРАЙМ
ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сгорело несколько машин, повреждена крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T00:02+0300
Энергетика, Общество , Энергодар, РФ, ВСУ, Запорожская АЭС
00:02 29.03.2026
 
ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. ВСУ нанесли серию ударов БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сгорело несколько машин, повреждена крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал, что в результате атаки вражеского беспилотника на город пострадали молодая девушка и мужчина.
"Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД. После попадания нескольких беспилотников сгорело несколько гражданских машин. Жертв удалось избежать - в момент атаки людей рядом не было", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, дрон атаковал крышу многоквартирного дома. Произошло возгорание кровли, которое оперативно ликвидировали.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
 
