"Россия ужасает". В США прояснили, какое бедствие ожидает Запад - 29.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260329/zapad-868723084.html
"Россия ужасает". В США прояснили, какое бедствие ожидает Запад
"Россия ужасает". В США прояснили, какое бедствие ожидает Запад - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Россия ужасает". В США прояснили, какое бедствие ожидает Запад
Соединенные Штаты находятся в отчаянии из-за вероятного поражения от Ирана, как и Европа в связи с приближающимся разгромом в украинском конфликте, такое мнение | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T01:38+0300
2026-03-29T01:38+0300
европа
иран
сша
сергей лавров
владимир зеленский
россия
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты находятся в отчаянии из-за вероятного поражения от Ирана, как и Европа в связи с приближающимся разгромом в украинском конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."Думаю, сегодня остается только наблюдать, как далеко дойдет отчаяние США, потому что возможность поражения (от Ирана. — Прим. ред.) для них неприемлема. Эта ситуация напоминает почти абсурдную истерию Европы в отношении России. И не потому, что у них есть хоть какой-то шанс победить Россию — его нет, а потому, что сама мысль о поражении Европы от России их ужасает. И под "ними" я подразумеваю лидеров этих стран", — заявил эксперт. Кроме того, Вольф высказал прогноз по поводу ближайшего будущего европейских лидеров."Их политические карьеры закончатся. Их политические биографии будут, по сути, стерты. Весь мир увидит, насколько рабски подчиненной стала Европа после Второй мировой войны. Возможно, у нее не было выбора, но в любом случае она это приняла — и вот конец этого процесса: США бросают их под колеса, потому что у них есть собственные проблемы", — отметил Вольф.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европа предпринимает усилия для сдерживания процесса дипломатического разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что Брюссель, в частности, стимулирует Владимира Зеленского продолжать сражаться до последнего украинца.
европа
иран
сша
европа, иран, сша, сергей лавров, владимир зеленский, россия
ЕВРОПА, ИРАН, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, РОССИЯ
01:38 29.03.2026
 
"Россия ужасает". В США прояснили, какое бедствие ожидает Запад

Профессор Вольф: США и Европа находятся в панике из-за угрозы поражения

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты находятся в отчаянии из-за вероятного поражения от Ирана, как и Европа в связи с приближающимся разгромом в украинском конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
"Думаю, сегодня остается только наблюдать, как далеко дойдет отчаяние США, потому что возможность поражения (от Ирана. — Прим. ред.) для них неприемлема. Эта ситуация напоминает почти абсурдную истерию Европы в отношении России. И не потому, что у них есть хоть какой-то шанс победить Россию — его нет, а потому, что сама мысль о поражении Европы от России их ужасает. И под "ними" я подразумеваю лидеров этих стран", — заявил эксперт.
Кроме того, Вольф высказал прогноз по поводу ближайшего будущего европейских лидеров.
"Их политические карьеры закончатся. Их политические биографии будут, по сути, стерты. Весь мир увидит, насколько рабски подчиненной стала Европа после Второй мировой войны. Возможно, у нее не было выбора, но в любом случае она это приняла — и вот конец этого процесса: США бросают их под колеса, потому что у них есть собственные проблемы", — отметил Вольф.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европа предпринимает усилия для сдерживания процесса дипломатического разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что Брюссель, в частности, стимулирует Владимира Зеленского продолжать сражаться до последнего украинца.
 
ЕВРОПАИРАНСШАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
