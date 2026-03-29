https://1prime.ru/20260329/zelenskiy-868732166.html
Зеленский раскрыл, кто нанес ему мощный удар в спину
Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах, пишет издание Liga.net.
2026-03-29T15:24+0300
владимир зеленский
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Зеленский пожаловался на строительство Украиной военных заводов в других странах
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах, пишет издание Liga.net.
"Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы – не дай бог – ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", – сказал он.
На этом фоне издание напомнило о запрете на экспорт украинского вооружения, который вступил в силу после начала конфликта.
Москва не единожды указывала на превращение Украины в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия. Так, в марте в силовых российских структурах рассказали, о том, как украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и распродают. В качестве примера приводится 156-я бригада ВСУ, которая сбывает бригадные системы РЭБ на черном рынке.
