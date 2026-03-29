https://1prime.ru/20260329/zelenskiy-868732166.html

Зеленский раскрыл, кто нанес ему мощный удар в спину

Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах, пишет издание Liga.net."Мне известно примерно о десяти... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T15:24+0300

владимир зеленский

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах, пишет издание Liga.net."Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы – не дай бог – ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют", – сказал он.На этом фоне издание напомнило о запрете на экспорт украинского вооружения, который вступил в силу после начала конфликта.Москва не единожды указывала на превращение Украины в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия. Так, в марте в силовых российских структурах рассказали, о том, как украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и распродают. В качестве примера приводится 156-я бригада ВСУ, которая сбывает бригадные системы РЭБ на черном рынке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

