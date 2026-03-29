Перебежчик с Украины рассказал, сколько Зеленский платил оппозиции Венгрии - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/zelenskiy-868734079.html
Перебежчик с Украины рассказал, сколько Зеленский платил оппозиции Венгрии
2026-03-29T18:07+0300
политика
венгрия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС
18:07 29.03.2026
 
Перебежчик с Украины рассказал, сколько Зеленский платил оппозиции Венгрии

Экс-сотрудник спецслужб Украины: Зеленский еженедельно отправлял партии "Тиса" 5 млн евро

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 29 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета, заявил бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Венгрии.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину десятков миллионов наличных долларов и евро и слитков золота. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра.
"В Венгрию привозили много денег для Мадьяра. Говорили, что Мадьяру нужно дать 50 миллионов евро на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. Обычно это купюры евро по 100, в вакуумной упаковке. Насколько я знаю, эти деньги поступают откуда-то из Италии через Австрию в черной сумке Nike. Каждую неделю перевозят 5 миллионов", - сказал перебежчик в эфире телеканала Tenyek. Его имя не называлось, лицо было скрыто, а голос изменен из опасений преследования со стороны украинских спецслужб.
По его словам, это были "черные деньги", которыми распоряжается лично Владимир Зеленский, их называют "черными", потому что они не подлежат официальному учету.
Во время перемещения связь осуществляется через онлайн-игру, используются специальные автомобили, оборудованные независимой системой связи, которую не могут прослушивать венгерские спецслужбы, такие перевозки обычно сопровождают военные, поэтому в задержанной в Венгрии машине находился бывший украинский генерал.
Перебежчик также сообщил, что, когда Мадьяру нужны не наличные деньги, средства перемещаются и через банковские счета и специальное приложение Stripe, которое скрывает отправителя. Так в прошлом году "Тиса" получила 200-300 тысяч евро от Украины через Швейцарию.
Отмечается, что целью финансовой поддержки является смена власти в Венгрии и победа на выборах "Тисы", которая сформирует "проукраинское правительство".
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала