Перебежчик с Украины рассказал, сколько Зеленский платил оппозиции Венгрии

Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без...

2026-03-29T18:07+0300

БУДАПЕШТ, 29 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета, заявил бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Венгрии. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину десятков миллионов наличных долларов и евро и слитков золота. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра. "В Венгрию привозили много денег для Мадьяра. Говорили, что Мадьяру нужно дать 50 миллионов евро на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. Обычно это купюры евро по 100, в вакуумной упаковке. Насколько я знаю, эти деньги поступают откуда-то из Италии через Австрию в черной сумке Nike. Каждую неделю перевозят 5 миллионов", - сказал перебежчик в эфире телеканала Tenyek. Его имя не называлось, лицо было скрыто, а голос изменен из опасений преследования со стороны украинских спецслужб. По его словам, это были "черные деньги", которыми распоряжается лично Владимир Зеленский, их называют "черными", потому что они не подлежат официальному учету. Во время перемещения связь осуществляется через онлайн-игру, используются специальные автомобили, оборудованные независимой системой связи, которую не могут прослушивать венгерские спецслужбы, такие перевозки обычно сопровождают военные, поэтому в задержанной в Венгрии машине находился бывший украинский генерал. Перебежчик также сообщил, что, когда Мадьяру нужны не наличные деньги, средства перемещаются и через банковские счета и специальное приложение Stripe, которое скрывает отправителя. Так в прошлом году "Тиса" получила 200-300 тысяч евро от Украины через Швейцарию. Отмечается, что целью финансовой поддержки является смена власти в Венгрии и победа на выборах "Тисы", которая сформирует "проукраинское правительство". Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.

https://1prime.ru/20260321/potok-868520872.html

