Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в своем Telegram-канале, что Киев намерен продолжать боевые действия в 2027 году.

2026-03-29T23:12+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в своем Telegram-канале, что Киев намерен продолжать боевые действия в 2027 году. "Я не вижу никаких признаков готовящегося мирного соглашения с точки зрения реальной политики. Взять, например, действия киевского режима. Мне известно, что сейчас готовится бюджет на 2027 год, который (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский поручил делать с военными расходами, примерно равными аналогичным расходам в 2026 году", — написал он. Недавно Зеленский заявил, что Киев чувствует себя посредником в дипломатическом процессе по урегулированию конфликта из-за позиций США и России на тему выбора площадки для переговорах. На прошлой неделе украинская делегация провела встречу с представителями США в Майами для обсуждения урегулирования текущей ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате носит временный характер. С начала года делегации встретились трижды. Последняя встреча была в Женеве 17-18 февраля. Согласно данным источника ПРАЙМ, стороны не подписали никаких документов. Конкретной информации о времени и месте будущих переговоров пока нет. Как отметил Песков, в настоящее время у США другие приоритеты.

