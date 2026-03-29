Зеленский сделал заявление после российских ударов

Владимир Зеленский заявил о повреждениях на территории Украины после российских ударов, об этом он написал в своем Telegram-канале. | 29.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о повреждениях на территории Украины после российских ударов, об этом он написал в своем Telegram-канале."Только на этой неделе Россия применила <…> более 3000 ударных дронов <…>. Также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет разных типов", — отметил он.Глава киевского режима также выразил недовольство тем, что российские войска не снижают интенсивность ударов по украинской территории.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские силы поразили авиацию на военных аэродромах, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в интересах ВСУ. Помимо этого, удары пришлись по точкам запуска беспилотников дальнего действия, складам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также по пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу ВПК: энергетике, оборонной промышленности, системам управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары не наносятся по жилым домам и социальным объектам.

