"Поток бреда". Перепалка Зеленского и Рубио поразила журналиста

2026-03-29T23:31+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике реакцию Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио о недостоверности его заявлений относительно требований Вашингтона по Донбассу."Маленький диктатор Зеленский ответил Рубио, назвавшему его лжецом, что он тот человек, который все понимает с первого раза", —отметил Боуз.По оценке журналиста, подобные высказывания Зеленского выглядят как "потоком бреда от обреченного человека".Рубио ранее заявил, что утверждения Зеленского о зависимости гарантий безопасности от вывода ВСУ из Донбасса не соответствуют действительности. По его словам, Вашингтон довел до Киева позицию Москвы по территориальному вопросу, и теперь решение остается за украинской стороной.Госсекретарь также подчеркнул важность поддержания контактов с Москвой, поскольку Россия остается мощной ядерной державой.С начала года представители России, США и Украины провели три раунда переговоров, последний из которых прошел в Женеве 17-18 февраля. По информации источника РИА Новости, никаких соглашений подписано не было, а новые встречи пока не запланированы.

