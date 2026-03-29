Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поток бреда". Перепалка Зеленского и Рубио поразила журналиста - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Поток бреда". Перепалка Зеленского и Рубио поразила журналиста
23:31 29.03.2026
 
"Поток бреда". Перепалка Зеленского и Рубио поразила журналиста

Боуз резко оценил ответ Зеленского на обвинения Рубио

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике реакцию Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио о недостоверности его заявлений относительно требований Вашингтона по Донбассу.
"Маленький диктатор Зеленский ответил Рубио, назвавшему его лжецом, что он тот человек, который все понимает с первого раза", —отметил Боуз.
По оценке журналиста, подобные высказывания Зеленского выглядят как "потоком бреда от обреченного человека".
Рубио ранее заявил, что утверждения Зеленского о зависимости гарантий безопасности от вывода ВСУ из Донбасса не соответствуют действительности. По его словам, Вашингтон довел до Киева позицию Москвы по территориальному вопросу, и теперь решение остается за украинской стороной.
Госсекретарь также подчеркнул важность поддержания контактов с Москвой, поскольку Россия остается мощной ядерной державой.
С начала года представители России, США и Украины провели три раунда переговоров, последний из которых прошел в Женеве 17-18 февраля. По информации источника РИА Новости, никаких соглашений подписано не было, а новые встречи пока не запланированы.
