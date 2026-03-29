Говорухину откроют памятник в плаще Жеглова

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Образ героя Владимира Высоцкого из фильма "Место встречи изменить нельзя" - Глеб Жеглов, а также образы поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова будут отражены в памятнике режиссеру Станиславу Говорухину, сообщил РИА Новости скульптор Алексей Благовестнов. В воскресенье отмечается 90 лет со дня рождения Говорухина. В феврале президент России Владимир Путин постановил отпраздновать юбилейную дату, в рамках которой состоятся установка памятника, концерты, выставки и турниры. "Говорухин будет стоять в плаще Жеглова - кожаном, из той эпохи, и на нем будет его шляпа, я нашел эти изысканные натуральные вещи, которые напоминают мне о шедеврах, которые он создал", - сказал автор скульптуры. Благовестнов добавил, что воплотит не просто портрет режиссёра, а многослойный художественный образ, в том числе и через отсылки к классикам русской литературы. "В его образе и другие интересные ракурсы, в нем наши граждане смогут угадать черты и Пушкина, и Лермонтова, и Блока, я уместил в нем и русскую литературу. Одно из моих самых ярких воспоминаний о нем - сцена в фильме (режиссера Сергея - ред.) Соловьева, где он играет жулика-романтика (Андрея - ред.) Крымова, который читает книгу "Грань веков", меня поразило, что он не играл, как остальные, он действительно читал - был поглощен книгой, как и всегда", - отметил скульптор. Он подчеркнул, что лишь стремясь к идеалу, творец создает шедевр и сам становится совершеннее - внутренне преображается. "Как и у любого человека, во мне есть и плохое и хорошее, и в обычной жизни это находится в равновесии, но, мне кажется, что в момент творчества хорошее во мне побеждает. Эта работа помогает мне воспрять духом, я хочу передать это ощущение людям, чтобы при взгляде на него (памятник Говорухину - ред.) люди обретали духовную силу и мужество жить", - заключил Благовестнов. Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Как режиссер он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет.

