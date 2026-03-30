Памфилову переизбрали председателем ЦИК

2026-03-30T12:17+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Члены Центризбиркома России тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на следующие пять лет, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание ЦИК России в новом составе проходит в понедельник, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбирают руководство комиссии — председателя, заместителя председателя и секретаря. Памфилова занимает пост председателя Центральной избирательной комиссии с 2016 года. В новый состав ЦИК 2026-2031 годов она назначена указом президента. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии РФ, в число которых вошли Анатолий Сысоев, Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов. Совет Федерации назначил свою "пятерку" в ЦИК 4 марта, в нее вошли Николай Булаев, Павел Андреев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Государственная дума назначила пятерых членов Центризбиркома 11 марта, в состав вошли Алёна Булгакова, Евгений Колюшин, Василина Кулиева, Николай Левичев и Константин Мазуревский.

