Россия нарастила экспорт кукурузы в Турцию в семь раз - 30.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт кукурузы в Турцию в семь раз
Россия с начала года отгрузила в Турцию около 360 тысяч тонн кукурузы, что всемеро больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщили в Федеральном центре... | 30.03.2026, ПРАЙМ
11:41 30.03.2026
 
Россия нарастила экспорт кукурузы в Турцию в семь раз

Россия с начала года отгрузила в Турцию 360 тысяч тонн кукурузы

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия с начала года отгрузила в Турцию около 360 тысяч тонн кукурузы, что всемеро больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Только за период с января 2026 года по 20 марта из России в Турцию отгружено около 360 тысяч тонн, что в семь раз выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
"С сентября 2025 года по 20-е числа марта российские экспортеры поставили в Турцию порядка 550 тысяч тонн кукурузы, что почти на 54% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отгрузки продолжают расти", - также говорится там.
По словам аналитиков "Агроэкспорта", ключевым фактором интереса к российской кукурузе, как и к ячменю, выступает устойчивый спрос со стороны птицеводческой отрасли Турции и производителей комбикормов. Спрос животноводческого сектора находит отражение в высокой тендерной активности.
Там уточнили, что с начала года Зерновое агентство Турции закупило уже 630 тысяч тонн фуражной кукурузы, в рамках последнего тендера от 16 марта законтрактовано 280 тысяч тонн фуражной кукурузы с поставкой во второй половине марта – апреле.
