"Русал" готовит предложения по ценообразованию на рынке алюминия

"Русал" готовит предложения по ценообразованию на рынке алюминия - 30.03.2026, ПРАЙМ

"Русал" готовит предложения по ценообразованию на рынке алюминия

"Русал" готовит комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке алюминия, находится в контакте с регулятором и российскими потребителями, заявили... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T19:52+0300

2026-03-30T19:52+0300

2026-03-30T19:52+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Русал" готовит комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке алюминия, находится в контакте с регулятором и российскими потребителями, заявили РИА Новости в компании. Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с тем, что цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные. "Мы в контакте с регулятором и российскими потребителями алюминия, со своей стороны готовим комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке", - прокомментировали предупреждение ФАС в "Русале". В марте газета "Известия" сообщала, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ФАС Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке. Тогда в службе заявили РИА Новости, что обращение рассматривается, а ситуация с ценами на металл держится на контроле.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

рф, максим шаскольский, русал, госдума