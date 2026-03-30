"Русал" готовит предложения по ценообразованию на рынке алюминия
2026-03-30T19:52+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Русал" готовит комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке алюминия, находится в контакте с регулятором и российскими потребителями, заявили РИА Новости в компании. Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с тем, что цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные. "Мы в контакте с регулятором и российскими потребителями алюминия, со своей стороны готовим комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке", - прокомментировали предупреждение ФАС в "Русале". В марте газета "Известия" сообщала, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ФАС Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке. Тогда в службе заявили РИА Новости, что обращение рассматривается, а ситуация с ценами на металл держится на контроле.
https://1prime.ru/20260330/fas--868754659.html
ФАС выдала предупреждение "Русалу" из-за завышения цен