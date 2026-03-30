В Госдуме попросили Минцифры разъяснить запрет пополнения счета в Apple ID

2026-03-30T22:06+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков обратились в Минцифры за разъяснениями о запрете пополнения счета в Apple ID с 1 апреля. По словам депутатов, в СМИ появились публикации о том, что с 1 апреля мобильные операторы получили указание отключить возможность пополнения баланса Apple ID с мобильного счета, а в качестве причины такого решения указывается необходимость ограничения оплаты VPN-сервисов. Официальное обращение в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым опубликовать подробные официальные разъяснения принятого решения, а также разъяснить, какие именно механизмы предполагается использовать для достижения заявленной цели без несоразмерного ограничения универсального способа пополнения Apple ID для легальных приложений", - сказано в документе. Парламентарии добавили, что возможным вариантом ограничения может быть применение точечных мер регулирования в отношении отдельных категорий цифровых услуг, а не полного отключения способа оплаты. По мнению авторов обращения, пересмотр указанной меры позволит сохранить доступ граждан к востребованным образовательным и медицинским сервисам. Депутаты отметили, что ограничение возможности пополнения с мобильного счета затрагивает не только VPN-сервисы, но и широкий перечень легальных цифровых продуктов, включая приложения в категориях "Здоровье и фитнес" и "Образование", подписки и встроенные покупки в которых оформляются через Apple ID.

