Фондовые индексы АТР в падают на конфликте на Ближнем Востоке

Биржи АТР преимущественно снижаются на ожиданиях от конфликта на Ближнем Востоке
© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в понедельник утром на ожиданиях более продолжительного конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,23%, до 3 922,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 2 580,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,93%, до 24 719 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,76%, до 8 451,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,32%, до 51 599,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 3,04%, до 5 273,34 пункта.
На настроения рынков могут оказывать влияние последние геополитические события на Ближнем Востоке. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в субботу о нанесении ракетных ударов по целям в Израиле в качестве поддержки Ирану, который подвергается ударам США и Израиля.
"Целый месяц рынки рассчитывали на краткосрочный локальный конфликт, этот амбициозный оптимизм развеялся после того, как в выходные дни начали действовать хуситы. План переписывается с этой недели, так как риск продолжительной войны становится все более реален", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.