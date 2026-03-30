Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России - 30.03.2026, ПРАЙМ
Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России
Протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года достигла 9 тысяч километров, сообщил в преддверии МТЛФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года достигла 9 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МТЛФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Всего в 2025 году их протяженность (скоростных автодорог - ред.) достигла 9 тысяч километров. Особое внимание уделяется международным коридорам: "Север – Юг", восточному направлению (до Владивостока) и маршруту "Европа – Западный Китай", - рассказал министр. Он добавил, что в России ведется работа по расширению участка МТК "Север – Юг" в Дагестане в направлении Азербайджана за счет модернизации федеральной трассы "Кавказ (Р-217). Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
20:19 30.03.2026
 
Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России

Минтранс: протяженность скоростных автодорог в РФ в 2025 году достигла 9 тыс километров

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года достигла 9 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МТЛФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Всего в 2025 году их протяженность (скоростных автодорог - ред.) достигла 9 тысяч километров. Особое внимание уделяется международным коридорам: "Север – Юг", восточному направлению (до Владивостока) и маршруту "Европа – Западный Китай", - рассказал министр.
Он добавил, что в России ведется работа по расширению участка МТК "Север – Юг" в Дагестане в направлении Азербайджана за счет модернизации федеральной трассы "Кавказ (Р-217).
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
