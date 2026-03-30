https://1prime.ru/20260330/avtodorogi-868762523.html

Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России

2026-03-30T20:19+0300

экономика

бизнес

россия

рф

владивосток

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4cd7ab1f4a16c5219d652b137708320e.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года достигла 9 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МТЛФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Всего в 2025 году их протяженность (скоростных автодорог - ред.) достигла 9 тысяч километров. Особое внимание уделяется международным коридорам: "Север – Юг", восточному направлению (до Владивостока) и маршруту "Европа – Западный Китай", - рассказал министр. Он добавил, что в России ведется работа по расширению участка МТК "Север – Юг" в Дагестане в направлении Азербайджана за счет модернизации федеральной трассы "Кавказ (Р-217). Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807289.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

