Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России
Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России - 30.03.2026, ПРАЙМ
Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России
Протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года достигла 9 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МТЛФ глава...
2026-03-30T20:19+0300
2026-03-30T20:19+0300
2026-03-30T20:19+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Протяженность скоростных автомобильных дорог в России по итогам 2025 года достигла 9 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МТЛФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Всего в 2025 году их протяженность (скоростных автодорог - ред.) достигла 9 тысяч километров. Особое внимание уделяется международным коридорам: "Север – Юг", восточному направлению (до Владивостока) и маршруту "Европа – Западный Китай", - рассказал министр. Он добавил, что в России ведется работа по расширению участка МТК "Север – Юг" в Дагестане в направлении Азербайджана за счет модернизации федеральной трассы "Кавказ (Р-217). Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
рф
владивосток
дагестан
бизнес, россия, рф, владивосток, дагестан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Дагестан
Глава Минтранса оценил протяженность скоростных автодорог в России
Минтранс: протяженность скоростных автодорог в РФ в 2025 году достигла 9 тыс километров