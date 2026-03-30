Биржевые цены на бензин в России снизились в преддверии запрета экспорта
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась в понедельник на 2,2%, на марку Аи-95 - на 0,9%, следует из данных торгов. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась в понедельник на 2,2%, на марку Аи-95 - на 0,9%, следует из данных торгов. По итогам торгов в понедельник цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составила 65 496 рублей за тонну, марки Аи-95 - 69 974 рубля за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,9%, до 63 308 рубля. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания в пятницу поручил Минэнерго РФ разработать проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года. Как пояснили в правительстве, мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение внутреннего рынка топливом.
