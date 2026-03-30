Цена на бензин в Британии достигла двухлетнего максимума - 30.03.2026, ПРАЙМ
Цена на бензин в Британии достигла двухлетнего максимума
2026-03-30T20:34+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
ближний восток
иран
кир стармер
ЛОНДОН, 30 мар - ПРАЙМ. Цена на бензин в Великобритании продолжает расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и в понедельник достигла 28-месячного максимума, следует из заявления одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC. "Средняя цена на бензин достигла 152 пенсов за литр - самого высокого уровня за последние 28 месяцев… По сравнению с началом иранского конфликта заправка обычного семейного автомобиля, работающего на бензине, обходится на 10,55 фунта (14 долларов) дороже", - говорится в компании. С конца февраля бензин подорожал на 14,4%, в то время как цена дизтоплива выросла на 27,3% и достигла 181,2 пенса за литр. Ранее в понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер провел экстренное совещание с представителями морской, страховой и энергетической отрасли. Он заявил, что для преодоления последствий эскалации вокруг Ирана необходимы "совместные усилия" и подчеркнул, что не намерен втягивать страну в широкий конфликт. Стармер также заверил представителей бизнеса, что Британия работает с 35 странами над планом разблокировки Ормузского пролива.
RAC: цена на бензин в Британии достигла самого высокого уровня за последние 28 месяцев

ЛОНДОН, 30 мар - ПРАЙМ. Цена на бензин в Великобритании продолжает расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и в понедельник достигла 28-месячного максимума, следует из заявления одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC.
"Средняя цена на бензин достигла 152 пенсов за литр - самого высокого уровня за последние 28 месяцев… По сравнению с началом иранского конфликта заправка обычного семейного автомобиля, работающего на бензине, обходится на 10,55 фунта (14 долларов) дороже", - говорится в компании.
С конца февраля бензин подорожал на 14,4%, в то время как цена дизтоплива выросла на 27,3% и достигла 181,2 пенса за литр.
Ранее в понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер провел экстренное совещание с представителями морской, страховой и энергетической отрасли. Он заявил, что для преодоления последствий эскалации вокруг Ирана необходимы "совместные усилия" и подчеркнул, что не намерен втягивать страну в широкий конфликт. Стармер также заверил представителей бизнеса, что Британия работает с 35 странами над планом разблокировки Ормузского пролива.
