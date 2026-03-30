https://1prime.ru/20260330/benzin-868762686.html

Цена на бензин в Британии достигла двухлетнего максимума

Цена на бензин в Великобритании продолжает расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и в понедельник достигла 28-месячного максимума, следует из заявления...

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/44/841424430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d633f8468cbf53b2f04082f7118ee1f5.jpg

ЛОНДОН, 30 мар - ПРАЙМ. Цена на бензин в Великобритании продолжает расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и в понедельник достигла 28-месячного максимума, следует из заявления одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC. "Средняя цена на бензин достигла 152 пенсов за литр - самого высокого уровня за последние 28 месяцев… По сравнению с началом иранского конфликта заправка обычного семейного автомобиля, работающего на бензине, обходится на 10,55 фунта (14 долларов) дороже", - говорится в компании. С конца февраля бензин подорожал на 14,4%, в то время как цена дизтоплива выросла на 27,3% и достигла 181,2 пенса за литр. Ранее в понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер провел экстренное совещание с представителями морской, страховой и энергетической отрасли. Он заявил, что для преодоления последствий эскалации вокруг Ирана необходимы "совместные усилия" и подчеркнул, что не намерен втягивать страну в широкий конфликт. Стармер также заверил представителей бизнеса, что Британия работает с 35 странами над планом разблокировки Ормузского пролива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

