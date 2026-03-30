Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики

2026-03-30T23:10+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай в 2026 году планируют протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Планируется пилотный запуск беспилотных грузовых перевозок по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем. Договоренность достигнута. Рассчитываем организовать уже в текущем году", - рассказал Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он отметил, что Минтранс России совместно с правительством Амурской области обеспечит реализацию этого проекта и формирование нормативно-правовой базы для трансграничных беспилотных перевозок. Никитин добавил, что у китайских коллег есть интерес также в реализации проекта по доставке грузов дронами. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

