Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260330/bespilotniki-868766275.html
Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики
2026-03-30T23:10+0300
2026-03-30T23:10+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
благовещенск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_8b8c2135fee2d8bb2bf845f2d7add11f.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай в 2026 году планируют протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Планируется пилотный запуск беспилотных грузовых перевозок по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем. Договоренность достигнута. Рассчитываем организовать уже в текущем году", - рассказал Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он отметил, что Минтранс России совместно с правительством Амурской области обеспечит реализацию этого проекта и формирование нормативно-правовой базы для трансграничных беспилотных перевозок. Никитин добавил, что у китайских коллег есть интерес также в реализации проекта по доставке грузов дронами. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20260121/mintrans-866758515.html
китай
рф
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864757765_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7b8ce44297a7b67c95f9ce80d7df3375.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:10 30.03.2026
 
Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики

Никитин: РФ и Китай планируют запустить в 2026 году беспилотные грузовики между странами

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотные грузовики
Беспилотные грузовики - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Беспилотные грузовики. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай в 2026 году планируют протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Планируется пилотный запуск беспилотных грузовых перевозок по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем. Договоренность достигнута. Рассчитываем организовать уже в текущем году", - рассказал Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Он отметил, что Минтранс России совместно с правительством Амурской области обеспечит реализацию этого проекта и формирование нормативно-правовой базы для трансграничных беспилотных перевозок.
Никитин добавил, что у китайских коллег есть интерес также в реализации проекта по доставке грузов дронами.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала