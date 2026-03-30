Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики
Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики - 30.03.2026, ПРАЙМ
Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики
Россия и Китай в 2026 году планируют протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T23:10+0300
2026-03-30T23:10+0300
2026-03-30T23:10+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия и Китай в 2026 году планируют протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Планируется пилотный запуск беспилотных грузовых перевозок по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем. Договоренность достигнута. Рассчитываем организовать уже в текущем году", - рассказал Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он отметил, что Минтранс России совместно с правительством Амурской области обеспечит реализацию этого проекта и формирование нормативно-правовой базы для трансграничных беспилотных перевозок. Никитин добавил, что у китайских коллег есть интерес также в реализации проекта по доставке грузов дронами. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
китай
рф
благовещенск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф, благовещенск
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Благовещенск
Между Россией и Китаем в этом году запустят беспилотные грузовики
Никитин: РФ и Китай планируют запустить в 2026 году беспилотные грузовики между странами