Фондовые индексы АТР в основном снизились в понедельник

Фондовые индексы АТР в основном снизились в понедельник - 30.03.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снизились в понедельник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в понедельник, при этом японский индекс и корейский упали почти на 3% на... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T11:54+0300

2026-03-30T11:54+0300

2026-03-30T11:54+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в понедельник, при этом японский индекс и корейский упали почти на 3% на опасениях последствий для экономики страны из-за конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 упал на 2,92%, до 51 814,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,97%, до 5 277,3 пункта. При этом индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3 923,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen - слабо поднялся, до 2 579,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 0,87%, до 24 735,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,65%, до 8 461 пункта. Рынки обеспокоены возможными последствиями ближневосточного конфликта для мировой экономики, при этом особенно опасаются в Японии, а также Корее, судя по их реакции. "Конфликт на Ближнем Востоке и его последствия для экономики - самая значимая проблема для японских акций", - цитирует агентство Рейтер аналитика принадлежащего компании Jefferies портала Tradu.com Никоса Цабураса (Nikos Tzabouras). "Риск относительно высоких цен на газ может осуществиться, что негативно скажется на производственной базе Японии, которая все еще краеугольный камень экономики страны", - добавил он. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в субботу о нанесении ракетных ударов по целям в Израиле в качестве поддержки Ирану, который подвергается ударам США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо. В свою очередь акции австралийских добывающих компаний подорожали в понедельник из-за необходимости поиска альтернативных источников энергии в связи с блокировкой Ормузского пролива, которая повлияла на поставки нефти и газа, отметила Nikkei Asia. В частности, бумаги Yancoal Australia подорожали на 4,07%, Whitehaven Coal - на 6,61%, New Hope - на 7,95%.

https://1prime.ru/20260325/birzha-868625886.html

иран

ближний восток

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, иран, ближний восток, израиль, nikkei 225, kospi, hang seng index