В Бразилии сделали заявление о российских туристов после инцидента с Кубой

Бразилия будет рада принять российских туристов, которые из-за событий на Кубе и в Венесуэле вынуждены искать другие места для отдыха, сообщила РИА Новости гид... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T02:11+0300

МОНТЕВИДЕО, 30 мар - ПРАЙМ. Бразилия будет рада принять российских туристов, которые из-за событий на Кубе и в Венесуэле вынуждены искать другие места для отдыха, сообщила РИА Новости гид Ана Дагоррет, работающая в штате Рио-де-Жанейро. "Думаю, есть большая вероятность, что правительства различных бразильских штатов, где есть пляжи, будут очень рады приезду российских туристов. Особенно радушно будут принимать тех, кто ищет пляжный отдых", - сказала гид Ана Дагоррет, работающая в штате Рио-де-Жанейро. В 2025 году Бразилию посетило около 15 тысяч туристов из России. В основном они прилетели на самолёте, но были и те, кто прибыли в страну по земле и по воде. Бразилия является классическим направлением для круизных лайнеров, которые отправляются, например, из Аргентины, где проживает большое количество россиян. "Бразилия - страна, которая приветствует всех иностранцев, особенно туристов. Одним из основных видов экономической деятельности, особенно вдоль бразильского побережья, является туризм. Поэтому туристов всегда встречают с распростертыми объятиями, независимо от их национальности", - отметила Дагоррет. Из-за энергетической блокады США кубинские власти проинформировали авиакомпании о нехватке топлива, которая сохранится как минимум до апреля. Из-за невозможности заправки ряд международных авиакомпаний приостановили рейсы на Кубу. Посол республики в РФ Энрике Орта Гонсалес сообщил, что Куба и Россия хотят полностью восстановить туристический обмен и работают над этим. США 3 января нанесли удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Минэкономразвития РФ в начале января рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки. Позднее рекомендация была отозвана.

туризм, бизнес, россия, бразилия, куба, венесуэла, николас мадуро