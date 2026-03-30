Британия оштрафовала "дочку" Apple за перевод средств российскому Okko
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало дочернюю компанию Apple на 390 тысяч фунтов стерлингов (514 тысяч долларов) за... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T13:12+0300
ЛОНДОН, 30 мар - ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало дочернюю компанию Apple на 390 тысяч фунтов стерлингов (514 тысяч долларов) за перевод средств российскому онлайн-кинотеатру Okko. "OFSI наложило штраф в размере 390 000 фунтов стерлингов на компанию Apple Distribution International Limited… OFSI ввело штрафные санкции за нарушение регламента 12 режима санкций против РФ, который запрещает предоставление средств в распоряжение подсанкционных лиц", - говорится в заявлении. Как утверждает OFSI, компания дала указание одному из британских банков произвести два платежа на общую сумму 635 618,75 фунтов стерлингов компании ООО "Окко" в июне и июле 2022 года. Сервис принадлежит попавшей под санкции компании АО "Новые возможности". Apple добровольно сообщила о нарушении, подчеркивает OFSI. Okko принадлежал Сбербанку до продажи сервиса АО "Новые возможности" в апреле 2022 года. АО "Новые возможности" попала под британские акции в июне того же года.
