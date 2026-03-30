Британия оштрафовала "дочку" Apple за перевод средств российскому Okko - 30.03.2026, ПРАЙМ
Британия оштрафовала "дочку" Apple за перевод средств российскому Okko
Британия оштрафовала "дочку" Apple за перевод средств российскому Okko

Британия оштрафовала "дочку" Apple на 514 тысяч долларов за перевод средств Okko

ЛОНДОН, 30 мар - ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало дочернюю компанию Apple на 390 тысяч фунтов стерлингов (514 тысяч долларов) за перевод средств российскому онлайн-кинотеатру Okko.
"OFSI наложило штраф в размере 390 000 фунтов стерлингов на компанию Apple Distribution International Limited… OFSI ввело штрафные санкции за нарушение регламента 12 режима санкций против РФ, который запрещает предоставление средств в распоряжение подсанкционных лиц", - говорится в заявлении.
Как утверждает OFSI, компания дала указание одному из британских банков произвести два платежа на общую сумму 635 618,75 фунтов стерлингов компании ООО "Окко" в июне и июле 2022 года. Сервис принадлежит попавшей под санкции компании АО "Новые возможности". Apple добровольно сообщила о нарушении, подчеркивает OFSI.
Okko принадлежал Сбербанку до продажи сервиса АО "Новые возможности" в апреле 2022 года. АО "Новые возможности" попала под британские акции в июне того же года.
