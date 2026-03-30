В Буйнакске около 20 жилых домов находятся в опасной зоне из-за оползней - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Буйнакске около 20 жилых домов находятся в опасной зоне из-за оползней
00:01 30.03.2026
 
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Около 20 жилых домов в дагестанском Буйнакске находятся в опасной зоне из-за активизации оползневых процессов, сообщили в прокуратуре республики.
В субботу в администрации Буйнакска рассказали, что продолжительные дожди стали причиной активных оползневых процессов в районе Приреченска. Жителей ряда улиц, попадающих под оползневые процессы, эвакуировали, для низ организован пункт временного размещения в общежитии местного колледжа. В воскресенье в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
"Прокуратура Буйнакска обеспечивает надзорное сопровождение мероприятий по эвакуации и временному размещению жителей микрорайона Приреченск города Буйнакска, где… вследствие обильных осадков зафиксирована активизация оползневых процессов… В опасной зоне находятся около 20 жилых домов", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Там добавили, что в городе повреждения получили дороги, тротуары и объекты коммунальной инфраструктуры.
Между тем в администрации Буйнакска в воскресенье сообщили, что оползневые процессы также наблюдаются на улице Шамхалова.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
 
